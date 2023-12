Kittel z kolejnym golem w Ekstraklasie, Niemiec otworzył wynik w hicie [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa liczył na dziewiąte zwycięstwo w sezonie przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław

Pierwszego gola w meczu strzelił Sonny Kittel

Niemiecki zawodnik ma już trzy bramki zdobyte w tym sezonie

Sonny Kittel z trzecim trafieniem w sezonie

Raków Częstochowa po pokonaniu Sturmu Graz (1:0) w środku tygodnia miał zamiar wygrać także w PKO Ekstraklasie. Mistrz Polski marzył jednocześnie o powrocie na zwycięskie tory po dwóch ligowych remisach z rzędu.

Krok w kierunku dziewiątego zwycięstwo w sezonie częstochowianie wykonali w 24. minucie. Na prowadzenie Raków wyprowadził Sonny Kittel. Niemiecki piłkarz wykorzystał błąd defensywy rywali i strzałem z bliska zdobył trzecią bramkę w sezonie.

30-latek trafił do ekipy z Limanowskiego w lipcu z HSV. Kittel dołączył do Rakowa na zasadzie wolnego transferu, podpisując z polskim klubem kontrakt do 2026 roku.