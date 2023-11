Karuzela trenerska może się znów zakręcić. “Trener z ofertami z 2-3 klubów”

Leszek Ojrzyński według medialnych doniesień był jednym z dwóch kandydatów do przejęcia sterów nad Ruchem Chorzów po tym, jak podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z Jarosławem Skrobaczem. Finalnie nic takiego nie miało miejsca. Goal.pl tymczasem rozeznał się w sprawie, docierając do wieści, do jakich klubów w najbliższym czasie nie trafi doświadczony trener.