fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin po rozegraniu spotkania ligowego w miniony weekend, gdy pokonała Wartę Poznań (3:1), wróciła do gry o najwyższe cele. Tymczasem w mediach społecznościowych popularność zyskuje fragment mowy motywacyjnej Kamila Grosickiego w kierunku jednego z młodych zawodników Portowców.

Adrian Przyborek ma za sobą debiut w Pogoni Szczecin

Interesującą mowę motywacyjną wygłosił ostatnio w kierunku 16-latka Kamil Grosicki

Materiał z fragmentem wystąpienia reprezentanta Polski opublikował Adam Delimat na Twitterze

TurboGrosik wysoko zawiesił poprzeczkę przed nastolatkiem

Pogoń Szczecin aktualnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli, legitymując się bilansem 33 punktów. Portowcy do trzeciego Lecha tracą zatem zaledwie trzy oczka. Tymczasem członek ekipy Łączy Nas Piłka – Adam Delimat opublikował fragment z kulis ostatniego meczu teamu Jensa Gustafssona opublikowany przez klubową telewizję Portowców, w którym Kamil Grosicki motywująco przemawiał do Adriana Przyborka.

– Jak grałem w Rennes we Francji, to w Twoim wieku debiutował Ousmane Dembele, wchodząc za mnie na boisko. To było jedno z wyjazdowych spotkań, gdy wszedł w 88.minucie. Historia toczy się dalej. Dzisiaj jestem w Pogoni i jako 16-latek wchodzi za mnie. Mam nadzieję, że Twoja kariera potoczy się podobni – mówił Kamil Grosicki w kulisach z meczu Pogoni z Wartą Poznań.

Super fragment z ostatnich kulis meczowych od @PogonSzczecin 👏



Takie słowa ze strony Kamila Grosickiego na pewno zapadną chłopakowi w pamięci. Swoją drogą Adrian Przyborek trafił do Pogoni z Bałtyku Koszalin, tak samo jak Kacper Kozłowski ✊ pic.twitter.com/fUHFeYvExK — Adam Delimat (@a_delimat) February 22, 2023

Przyborek trafił do pierwszej drużyny Pogoni w styczniu tego roku. Wcześniej był zawodnikiem Bałtyku Koszalin. Obrał zatem podobną drogę, jaka przebył Kacper Kozłowski. W starciu z Zielonymi młody piłkarz spędził na boisku 12 minut.

