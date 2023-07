Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin do 30 czerwca 2026 roku. W kolejnym sezonie skrzydłowy będzie nosił kapitańską opaskę. 35-latek przyznał, że jego marzeniem jest poprowadzenie Portowców do Mistrzostwa Polski.

IMAGO / Szymon Górski / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki we wtorek przedłużył swoją umowę z Pogonią Szczecin

Lewoskrzydłowy przejmie opaskę kapitańską w drużynie Portowców

35-latek wyjawił, że marzy o poprowadzeniu Dumy Pomorza do Mistrzostwa Polski

“Dla mnie najważniejsza jest gra w Pogoni”

Pogoń Szczecin we wtorkowe popołudnie poinformowała o podpisaniu nowego kontraktu z Kamilem Grosickim. Umowa Grosika będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. 35-letni skrzydłowy wziął udział w konferencji prasowej, na której zdradził swoje piłkarskie marzenie.

– Brak powołania do reprezentacji mnie nie demotywuje. Dla mnie najważniejsza jest gra w Pogoni. Myślę, że przez ostatnie 2 lata moja forma była wznosząca. Teraz zrobię wszystko, aby była ona jeszcze lepsza. Myślę, że opaska kapitana da mi ku temu jeszcze więcej motywacji – przyznał Kamil Grosicki cytowany przez klubowe media.

– Chciałbym pójść drogą Leo Messiego, który jako lider doprowadził Argentynę do Mistrzostwa Świata. Moje marzenie to poprowadzić Pogoń jako kapitan do Mistrzostwa Polski – powiedział skrzydłowy Portowców na konferencji prasowej.