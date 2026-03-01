Jagiellonia podzieliła się punktami z Legią. Słodko-gorzki mecz Flacha [WIDEO]

Jagiellonia Białystok zremisowała 2:2 z Legią Warszawa w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słodko-gorzkie spotkanie rozegrał Leon Flach, który najpierw strzelił pięknego gola, a później trafił do własnej bramki.

PressFocus Na zdjęciu: Leon Flach

Remis w hitowym spotkaniu Ekstraklasy

W niedzielne późne popołudnie odbyło się spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz od początku zapowiadano jako jeden z największych hitów tej serii gier. Widowisko na stadionie w Białymstoku nie zawiodło oczekiwań kibiców, którzy obejrzeli cztery gole i mogli liczyć na wiele emocji.

Zdecydowanie lepiej zawody rozpoczęli gospodarze, którzy od pierwszych minut starali się narzucić swój styl gry. Podopieczni Adriana Siemieńca objęli prowadzenie w 17. minucie po kapitalnym uderzeniu Leona Flacha. Pięć minut później było już 2:0, gdy do siatki trafił Afimico Pululu.

Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola strzelili goście po samobójczym trafieniu Bernardo Vitala, a w 57. minucie pechowcem okazał się również wspomniany wyżej Leon Flach, który także skierował piłkę do własnej bramki. Zatem dla amerykańskiego pomocnika był to słodko-gorzki mecz.

Jagiellonia Białystok ostatecznie zremisowała 2:2 z Legią Warszawa. W tym momencie sytuacja w tabeli wygląda następująco – drużyna Adriana Siemieńca ma na koncie 38 punktów i pozostaje liderem, natomiast zespół Marka Papszuna z dorobkiem 25 oczek zajmuje 16. miejsce w stawce.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 2:2 (2:1)

1:0 Leon Flach 17′

2:0 Afimico Pululu 22′

JAGA SIĘ NIE ZATRZYMUJE! 😮



Afimico Pululu podwyższa na 2:0! 💪



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/udkLAE7yxf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 1, 2026

2:1 Bernardo Vital (samobój) 45+1′

Legia łapie kontakt tuż przed przerwą w Białymstoku! ⏰ Bernardo Vital trafia do własnej siatki!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/crMa4NIVO4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 1, 2026

2:2 Leon Flach (samobój) 57′