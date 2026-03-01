Jagiellonia podzieliła się punktami z Legią. Słodko-gorzki mecz Flacha [WIDEO]

Remis w hitowym spotkaniu Ekstraklasy
W niedzielne późne popołudnie odbyło się spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz od początku zapowiadano jako jeden z największych hitów tej serii gier. Widowisko na stadionie w Białymstoku nie zawiodło oczekiwań kibiców, którzy obejrzeli cztery gole i mogli liczyć na wiele emocji.
Zdecydowanie lepiej zawody rozpoczęli gospodarze, którzy od pierwszych minut starali się narzucić swój styl gry. Podopieczni Adriana Siemieńca objęli prowadzenie w 17. minucie po kapitalnym uderzeniu Leona Flacha. Pięć minut później było już 2:0, gdy do siatki trafił Afimico Pululu.
Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola strzelili goście po samobójczym trafieniu Bernardo Vitala, a w 57. minucie pechowcem okazał się również wspomniany wyżej Leon Flach, który także skierował piłkę do własnej bramki. Zatem dla amerykańskiego pomocnika był to słodko-gorzki mecz.
Jagiellonia Białystok ostatecznie zremisowała 2:2 z Legią Warszawa. W tym momencie sytuacja w tabeli wygląda następująco – drużyna Adriana Siemieńca ma na koncie 38 punktów i pozostaje liderem, natomiast zespół Marka Papszuna z dorobkiem 25 oczek zajmuje 16. miejsce w stawce.
Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 2:2 (2:1)
1:0 Leon Flach 17′
2:0 Afimico Pululu 22′
2:1 Bernardo Vital (samobój) 45+1′
2:2 Leon Flach (samobój) 57′
