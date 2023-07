IMAGO/Foto Adam Starszynski / PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec, Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do nowego sezonu Ekstraklasy

Drużyna wygrała pierwszy przedsezonowy sparing z Radomiakiem

Adrian Siemieniec skomentował postawę swoich piłkarzy

“Po to gra się sparingi”

Jagiellonia Białystok ma za sobą kiepski sezon. Białostoczanie dość długo, praktycznie do końca walczyli o pozostanie w PKO Ekstraklasie na następny sezon. To jednak podopiecznym Adriana Siemieńca ostatecznie się udało. Teraz klub przygotowuje się do nowych rozgrywek tak, aby ta sytuacja nie miała miejsca w nowych rozgrywkach. Pierwszy mecz towarzyski może napawać optymizmem, bowiem “Jaga” wygrała 2:1 z Radomiakiem Radom.

– Cieszymy się z wygranej. Chcemy budować mentalność zwycięzców i zawsze grać o pełną pulę – niezależnie od tego, czy jest to gra treningowa czy sparing – powiedział szkoleniowiec w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

– Sparingi to pewien element przygotowania do sezonu. Drużyny są w różnych momentach – grają w różnych składach, jest dużo zmian, dużo różnych ustawień. My też jesteśmy teraz w procesie, w ramach którego zmieniamy sposób gry, a na to potrzeba czasu. Co do samego meczu, to było dużo fajnych momentów, ale były też rzeczy, które musimy poprawić, nad którymi musimy pracować. Po to właśnie jest ten okres. Dobrze, że te kwestie wychodzą w sparingach. Wyeliminowanie ich spowoduje, że w lidze będzie nam się grało łatwiej – dodał trener Siemieniec.

Czytaj więcej: Raków Częstochowa. Wojciech Cygan: od początku to deklarowaliśmy