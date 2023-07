fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Bardzo interesująco zapowiada się potyczka Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław

Przed spotkaniem z dziennikarzami spotkał się trener Jacek Magiera

Opiekun Wojskowych opowiedział o kadrze drużyny, czy wyborze kapitana

Trener Śląska przed meczem z Koroną

Śląsk Wrocław ma za sobą sezon, w którym musiał do końca walczyć o ligowy byt. Ostatecznie to zadanie udało się Wojskowym zrealizować.

– Jest dobra energia, jesteśmy po udanym okresie przygotowawczym, w którym zagraliśmy sześć spotkań i pojechaliśmy na mini zgrupowanie. Na początku trochę zmodyfikowaliśmy wszystkie plany, które były wcześniej przygotowane. Na naszych obiektach, a boiska zostały naprawdę bardzo dobrze przygotowane, mogliśmy pracować – powiedział Jacek Magiera cytowany przez SlaskWroclaw.pl.

– Oczywiście, z każdą chwilą było coraz więcej nowych zawodników. Najpierw przyszli Kacper Trelowski i Mateusz Żukowski, potem pojawili się Aleks Petkov, Kenneth Zohore i Burak Ince. Czekamy na kolejnych, nie jest to jeszcze kadra zamknięta, jeżeli chodzi o przyjścia do klubu. Z niecierpliwością czekam na to, co się wydarzy w najbliższych dniach – kontynuował trener Śląsk.

– Prawda jest taka, że w ostatnim momencie wysypał się transfer lewego obrońcy. To mogę potwierdzić – byliśmy bardzo blisko podpisania tego zawodnika. Ale takie są prawa rynku i dzisiaj czekamy na kolejnego piłkarza, który – liczę na to – trafi do Śląska jeszcze w lipcu. A jeśli nie w lipcu, to na początku sierpnia – ujawnił Magiera.

Szkoleniowiec ekipy z Wrocławia być może władował się na minę, wręczając opaskę kapitańską zawodnikowi, którego przyszłość jest niepewna. – To jest moja decyzja, że Erik Exposito będzie pierwszym kapitanem w tym sezonie. Wicekapitanem będzie Łukasz Bejger, bo zasłużył na to swoją postawą. To, że jest młodzieżowcem, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie. To pokazuje, że jest zawodnikiem pełnoprawnym i gra, bo wywalczył sobie miejsce w składzie. Ma mocną pozycję w drużynie – rzekł opiekun WKS-u.

