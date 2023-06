"Gdyby to zależało ode mnie, zostałbym tu na wiele, wiele lat" - powiedział Ivi Lopez na temat swojej przyszłości na kanale "Po Gwizdku" u Sebastiana Staszewskiego z Interii.

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez - Raków Częstochowa

Ivi Lopez jest jednym z najlepszych piłkarzy Rakowa Częstochowa

Jednak Hiszpan w ostatnim czasie był w słabszej dyspozycji

Teraz wprost komentuje swoją przyszłość

Ivi zostanie w Rakowie?

Ivi Lopez dołączył do Rakowa Częstochowa w letnim okienku transferowym w 2020 roku. Od tego czasu, praktycznie z miejsca stał się jednym z kluczowych piłkarzy klubu. W poprzednim sezonie zaś był czołowym zawodnikiem całej ligi, w tym nieco spuścił z tonu. To jednak nie zmiana faktu, że Hiszpan wzbudza zainteresowanie innych zespołów. Teraz on sam komentuje swoją przyszłość.

– Gdyby to zależało ode mnie, zostałbym tu na wiele, wiele lat. W Rakowie ludzie świetnie mnie traktują i robię wszystko, aby się im odwdzięczyć. Gram tu od trzech lat i sięgnęliśmy po pięć trofeów – takiej serii Raków jeszcze nie miał. To związek, z którego obie strony się cieszą. Raków dobrze mnie traktuje, ja klub też – powiedział Ivi Lopez na kanale “Po Gwizdku”.

