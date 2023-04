fot. PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń pokonała w Szczecinie zespół Cracovii 3-2

Zwycięskie trafienie dla Portowców padło w końcówce

Jens Gustafsson pozytywnie podsumował występ swojej ekipy

Gustafsson szczęśliwy z gry i wyniku

Pogoń Szczecin wiosną gra lepiej, niż wskazują na to osiągane wyniki. W sobotę również długimi fragmentami dominowała nad Cracovią i wreszcie jej starania zostały nagrodzone. Portowcy zdobyli zwycięską bramkę w 88. minucie, pokonując Pasy 3-2.

Jens Gustafsson, który w ostatnich miesiącach mierzył się z dużą krytyką, był niezwykle zadowolony z występu swoich podopiecznych. Przyznał, że był to jeden z najlepszych meczów, od kiedy Szwed pracuje w Szczecinie.

– Moja opinia na temat tego meczu jest taka, że to był absolutnie jeden z naszych najlepszych meczów od momentu, w którym przyszedłem do Pogoni. Jestem dumny z każdego z zawodników. Straciliśmy szybko bramkę na 0:1, ale to jak zagraliśmy przez cały mecz robi naprawdę wrażenie. Końcówka była trudna, Cracovia miała swoje dobre momenty, ale zdobyliśmy trzy punkty i były to trzy punkty, na które zasłużyliśmy.

– Przed meczem z Lechem i dzisiejszym z Cracovią zdecydowaliśmy, że powinniśmy czekać tak długo, jak to możliwe ze zmianami. Gdyby była taka potrzeba, to wprowadziłbym oczywiście zmiany wcześniej, ale graliśmy dobrze, więc nie uznałem tego za konieczne. Od dłuższego czasu nie wygraliśmy u siebie i zależało nam na tym, by to dzisiaj zrobić – podsumował Gustafsson.

