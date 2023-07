fot. PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin zagra w piątek na wyjeździe z Wartą Poznań

Jens Gustafsson wziął udział w konferencji prasowej przed inauguracją sezonu

Szkoleniowiec Portowców stawia na ciągły rozwój i poprawę wyników

Portowcy sięgną po tytuł?

Pogoń Szczecin zakończyła miniony sezon na czwartym miejscu w tabeli. Do samego końca walczyła o ligowe podium, które ostatecznie przypadło Lechowi Poznań. Portowcy mają wielkie ambicje i chcą awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mają nadzieję, że włączą się także do rywalizacji o mistrzostwo Polski.

W piątek Pogoń zagra na wyjeździe z Wartą Poznań, co będzie inauguracją całego sezonu Ekstraklasy. Jens Gustafsson mówi o celach na zbliżającą się kampanię.

– Po pierwsze, zawsze będziemy stawiali sobie ambitne cele. W trakcie sezonu jest tak, że musisz przeciwstawić się rzeczom, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Myślę, że teraz mamy bardzo dobrą platformę do rozwoju. Znam już dobrze klub, a klub zna bardzo dobrze mnie.

– Jeśli nadal będziemy stawiali przed sobą wysokie cele, to w końcu uda nam się sięgnąć po tytuł, czyli osiągnąć cel, którego najbardziej pragniemy. Są w lidze zespoły, które mają większe kompetencje, aby osiągać krótkoterminowo wysokie cele. Mamy w składzie wielu zawodników, których musimy rozwijać i dzięki temu osiągnąć sukces – wierzy.

Tego lata Pogoń pozyskała dwóch nowych zawodników. Gustafsson zapewnia, że ważniejszy od transferów jest dla niego rozwój obecnych graczy.

– Nie jesteśmy na dziś jeszcze gotowi w stu procentach. Skupiamy się na treningach. Kiedy odbędziemy kolejne na pewno tak będzie. Nie przesiaduję w pokoju prezesa, prosząc o kolejne transfery. Jestem zadowolony z naszych zawodników, ze składu, który mam teraz. Ufam im w stu procentach i jestem przekonany, że mogą doprowadzić nas tam, gdzie chcemy – uważa Szwed.

