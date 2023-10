IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski doznał kontuzji w meczu ze Śląskiem Wrocław

Napastnik Górnika przechodzi dodatkowe badania

Obecnie trudno określić, kiedy wróci do gry

Podolski kontuzjowany. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry

Górnik Zabrze nie prezentował zbyt dobrej formy w pierwszych 11. kolejkach tego sezonu. Drużyna Jana Urbana w tym czasie zdobyła tylko dziesięć punktów, co pozwoliło jej uplasować się tuż nad strefą spadkową.

Lukas Podolski choć nie zawsze grał w obecnej kampanii na wysokim poziomie to był podstawowym zawodnikiem Górnika. To on przesądził o wygranej zabrzan w Wielkich Derbach Śląska rozegranych w połowie września zdobywając jedynego gola.

Teraz Jan Urban może mieć problem, ponieważ w niedzielnym meczu Górnika ze Śląskiem Podolski opuścił plac gry z kontuzją. Napastnik został zmieniony w 74. minucie spotkania i jak się okazuje powodem tego był uraz kostki. Na razie nie jest jasne, kiedy Podolski wróci do gry. Klub poinformował, że piłkarz “aktualnie przechodzi szereg badań, które pozwolą ustalić dalsze postępowanie”.

