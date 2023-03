Raków Częstochowa pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Polski, a co za tym idzie - weźmie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W przypadku awansu do 4. rundy eliminacji, ekipa Marka Papszuna będzie musiała rozegrać domowy mecz na innym obiekcie. O szczegółach informuje Maciej Wąsowski.