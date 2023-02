fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Miedź Legnica

Zagłębie Lubin wygrało siódmy mecz w sezonie

Wygraną Miedziowym zapewnili Kacper Chodyna i Jarosław Jach

Dwunastą porażkę w kampanii poniosła Miedź Legnica

Zagłębie górą w derbach

Zagłębie Lubin przystępowało do poniedziałkowej potyczki w dobrych nastrojach po wygranej nad Lechem Poznań (2:0). Miedź Legnica miała natomiast za sobą wygrana nad Wisłą Płock (2:1), więc w derbach można było spodziewać się ciekawego widowiska.

W pierwszej odsłonie obie ekipy stworzyły sobie kilka sytuacji strzeleckich. Niemniej każda ze stron zaliczyła tylko jeden celny strzał. W każdym razie do przerwy miał miejsce bezbramkowy remis.

Wynik spotkania mógł zostać otwarty w już w 50. minucie, gdy okazję na zdobycie bramki miał Tomasz Pieńko. Ostatecznie jednak bez skutku. Z kolei w 52. minucie bramkę na 1:0 dla Zagłębia zdobył Kacper Chodyna, który na raty wykorzystał rzut karny za faul Andrzeja Niewulisa.

1⃣ Faulowany w polu karnym Kurminowski

2⃣ Rzut karny broni Kapino

3⃣ Skuteczna dobitka Chodyny!



Tymczasem w ostatnim kwadransie gry trafienie na 2:0 zaliczył Jarosława Jach, kierując piłkę do siatki po strzale głową. W doliczonym czasie gry kontaktowego gola strzelił natomiast Luciano Narsingh, ale to było wszystko, na co było stać gości. Lubinianie wygrali zatem 2:1. W następnej kolejce Zagłębie zagra z Radomiakiem, a Miedź z Jagiellonią Białystok.