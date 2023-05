Raków Częstochowa jest już pewny, że zostanie najlepszą ekipą w PKO Ekstraklasie za sezon 2022/2023. Co prawda do końca rozgrywek są jeszcze trzy kolejki, ale nie ma już zespołu w lidze, który miałby matematyczne szanse na wyprzedzenie Medalików. Mimo wszystko team z Limanowskiego został skrytykowany w Onet Przeglądzie Sportowym przez Kamila Kosowskiego.

Raków Częstochowa zapewnił sobie już mistrzostwo Polski

Były reprezentant Polski Kamil Kosowski w kilku zdaniach ocenił postawę Medalików z ostatnich tygodni

45-latek skrytykował Raków w felietonie dla Onet Przeglądu Sportowego

“Jest marazm”

Raków Częstochowa dowiedział się o zapewnieniu sobie mistrzowskiego tytułu w drodze powrotnej z meczu przeciwko Koronie Kielce przegranego (0:1) po trafieniu Jakuba Łukowskiego z rzutu karnego. W każdym razie Pogoń Szczecin okazała się lepsza od Legii Warszawa (2:1), więc mistrzowski tytuł zapewnili sobie Czerwono-niebiescy.

Były reprezentant Polski Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Onet Przeglądu Sportowego nie szczędził natomiast krytyki w kierunku podopiecznych Marka Papszuna. Ekspert CANAL+ Sport wprost dał do zrozumienia, że Czerwono-niebiescy są w dołku.

“Dla mnie to niewytłumaczalne, że drużyna, która ma jeden mecz do zamknięcia sezonu, przyjeżdża do Kielc i nie pokazuje, że jest najlepszym zespołem w lidze, że zmierza po mistrzostwo. Nie widać tego u nich, nie widać tej radości. To nie jest pierwszy raz. Widzę to od kilku spotkań Rakowa. Zamiast tego jest marazm, jedno tempo, brak zaskoczeń taktycznych, urozmaicenia gry” – napisał Kosowski w swoim materiale.

Częstochowski zespół ma do rozegrania jeszcze trzy mecze ligowe. Na drodze Rakowa staną: Lech Poznań (dom), Wisła Płock (wyjazd) i Zagłębie Lubin (dom).

