IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin będzie zimować na ósmym miejscu w tabeli

Ekipa Waldemara Fornalika na początku rundy prezentowała się bardzo dobrze

Pierwszą część sezonu podsumował Piotr Burlikowski

Stać ich na więcej?

Zagłębie Lubin bardzo dobrze rozpoczęło tę rundę. Zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika w początkowym etapie kampanii prezentował się bardzo dobrze i zajmował górne lokaty w stawce. Jednak im dalej w sezon, tym gorzej. Finalnie lubinianie zakończyli 2023 rok na ósmym miejscu w tabeli, co może być nieco rozczarowujące. Mówi teraz o tym Piotr Burlikowski w rozmowie z “Weszło”.

– A ten sezon ma być krokiem do przodu. I on na razie takim jest. Aczkolwiek dalej jest to rozczarowujący wynik, bo wiemy, że nasz potencjał predysponuje nas do tego, żeby być ciut wyżej. Nasza liga jest specyficzna, ale też silna, co pokazują europejskie puchary – powiedział dyrektor sportowy Zagłębia.

– Gra obronna jest zdecydowanie do poprawy. Straciliśmy sporo bramek, nie podjęliśmy walki w meczach z Rakowem, Koroną, czy Legią. Będziemy mocno pracowali nad grą obronną. To jest nasz duży problem i bolączka – dodał.

