Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa Częstochowy w wywiadzie dla „Piłki Nożnej” zdradził szczegóły polityki transferowej lidera ekstraklasy. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że klub z Częstochowy, podobnie jak inne zespoły również dokonuje nietrafionych transferów.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Dyrektor Sportowy Rakowa Częstochowa w wywiadzie dla „Piłki Nożnej” opowiedział o kulisach transferów oraz polityki całego pionu sportowego klubu lidera PKO Ekstraklasy. Pytany m.in. o profilowanie nowych graczy Rakowa odpowiedział: Od sztabu szkoleniowego otrzymujemy precyzyjne, klarowne informacje, słowem – wiemy, czego mamy szukać. I to już jest bardzo dużo. Tyle że to wcale nie oznacza, że stawiane jest przed nami łatwe zadanie, przeciwnie, jest ono bardzo trudne, ponieważ zawodników o profilach pasujących do modelu gry drużyny wcale dużo nie ma – ocenił.

Były dyrektor sportowy Warty Poznań przyznał, że pomimo wielu trafionych ruchów, są też takie, które się w Rakowie nie sprawdziły: Kluczem jest właściwe profilowanie zawodników, tyle że to nie tak, iż w Częstochowie nie popełniamy błędów. Raków również dokonuje transferów nietrafionych, nie ma klubu na świecie, który miałby stuprocentową skuteczność.

Robert Graf opowiedział także o ruchach kadrowych planowanych w najbliższym czasie: Nie zakładamy takiego scenariusza. Celem nadrzędnym dla klubu jest awans do fazy grupowej jednego z europejskich pucharów, dlatego w trakcie kwalifikacji i po ewentualnym w nich sukcesie nie przewidujemy osłabiania zespołu. Choć oczywiście oferta nie do odrzucenia może zmienić ten stan rzeczy.

Dyrektor Rakowa przyznał, że klub liczy się z konsekwencjami braku gry młodzieżowca i niewypełnienia limitu nałożonego przez przepisy. Obecnie klub z Częstochowy zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji pod tym względem.

