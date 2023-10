fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Lider szybko wróci do gry

Jagiellonia Białystok jest jedną z największych pozytywnych niespodzianek początku sezonu 2023/2024. Drużyna, która w minionej kampanii walczyła o utrzymanie, teraz znajduje się na czołowych pozycjach tabeli Ekstraklasy.

Bardzo dobrze układa się współpraca zawodników w ofensywie, którą nieustannie dyryguje Jesus Imaz. Hiszpan zgromadził już trzy bramki i cztery asysty w dziewięciu ligowych meczach. Kibiców zmartwiła jednak jego absencja w ostatnim starciu z Cracovią. Jak poinformował wówczas Kuba Seweryn, wynikała ona z problemów zdrowotnych.

Dziennikarz portalu Sport.pl zdradził we wtorek aktualne informacje na temat jego stanu zdrowia. 33-latek przeszedł już badania, które potwierdziły, że jego kontuzja nie jest poważna. Do gry może wrócić już w najbliższej kolejce przeciwko Zagłębiu Lubin, co nie jest jeszcze przesądzone. W związku z przerwą reprezentacyjną ma kilka dni, aby dojść do pełnej sprawności.

Piłkarze Jagiellonii po badaniach. Jesus Imaz i Miłosz Matysik będą walczyć o występ już z Zagłębiem, ale ten jest niepewny w obu przypadkach.



Za Miłosza został powołany do kadry U-21 Maksymilian Pingot. A obstawiam, że z Zagłębiem i tak zagra Skrzypczak (przepracuje cały… https://t.co/sVSKIEivaa — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) October 10, 2023

