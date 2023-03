PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

David Badia, podejmując współpracę z Lechią Gdańsk, musiał liczyć się, że priorytetem klubu jest utrzymanie w Ekstraklasie. Trójmiejski klub w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań i zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli. Hiszpański szkoleniowiec w rozmowie z “TVP Sport” przyznał, co przekonało go do pracy w polskim klubie.

– Spodobała mi się perspektywa pracy w Polsce. Lechia to ciekawy klub, ale drużyna ma dużo do poprawy. Obecna sytuacja drużyny w lidze jest trudna, ale jestem gotowy na to wyzwanie. Kibice podchodzą do mnie sceptycznie, bo jeszcze mnie nie znają, co jest zrozumiałe. Nie znają okoliczności mojej pracy w poprzednich miejscach, widzą tylko moje statystyki – mogą być zdziwieni tym, że klub postawił na mnie. Ale jestem pewien, że w pierwszych meczach zauważą różnicę w grze drużyny i spodoba im się to, co zobaczą. Mam taką nadzieję, że w klubie popracuję dłużej niż dwa, trzy miesiące – powiedział David Badia w rozmowie z “TVP Sport”.

Już w najbliższą sobotę David Badia będzie miał okazję zadebiutować na ławce trenerskiej Lechii Gdańsk. Jego zespół zmierzy się na własnym stadionie w wieczornym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław.

