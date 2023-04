PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Sztylka

Dariusz Sztylka odchodzi ze Śląska Wrocław

Dyrektora sportowego zwolniono po porażce z Piastem Gliwice

Klub będzie musiał poszukać nowego pracownika

Porażka z Piastem przesądziła o zwolnieniu Dyrektora Sportowego

Śląsk Wrocław na wiosnę nie zachwyca i w tabeli zajmuje dopiero odlegle dwunaste miejsce. Przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy punkty, co nie należy do najbardziej komfortowych sytuacji. Do tego w czwartkowe popołudnie podopieczni Ivana Djurdjevicia przegrali na własnym stadionie z Piastem Gliwicem 0:1. Łagodnie mówiąc, po bezbarwnej grze.

– Dariusz Sztylka pracę na stanowisku dyrektora sportowego rozpoczął 19 lutego 2018 roku. Wcześniej przez wiele lat był piłkarzem wrocławskiego klubu. W zielono-biało-czerwonych barwach rozegrał 263 mecze, zdobywając ze Śląskiem mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski oraz Puchar Ekstraklasy. Po zakończeniu kariery pracował jako trener w sztabach szkoleniowych I zespołu WKS-u, samodzielnie prowadził natomiast rezerwy i drużynę U19. Dziękujemy Dariuszowi Sztylce za wieloletnią pracę na rzecz Śląska Wrocław i życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej – czytam na oficjalnej stronie Śląska Wrocław.

Na ten moment nie wiadomo kto zastąpi Dariusza Sztylkę na stanowisku Dyrektora Sportowego Śląska Wrocław. “Wojskowi” w kolejnym meczu ligowym zmierzą się z Wartą Poznań już 14 kwietnia.

