Na zdjęciu: Damian Tront

Damian Tront przedłużył kontrakt z Miedzią Legnica

Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata

28-latek rozegrął w tym sezonie cztery spotkania w Ekstraklasie

Miedź Legnica poinformowała, że przedłużyła umowę z Damianem Trontem. Nowa umowa polskiego pomocnika będzie obowiązywała przez najbliższe dwa sezony. W jego kontrakcie znalazł się również zapis o możliwości automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– 28-letni Damian Tront podpisał nowy kontrakt z Miedzią Legnica! Pomocnik parafował z klubem dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Waleczny i charakterny piłkarz przez dłuższą część obecnego sezonu wracał do pełnej dyspozycji po kontuzji. W ostatnich tygodniach Tront, który mocno przyczynił się do awansu legniczan do piłkarskiej elity, powrócił do wyjściowej jedenastki zielono-niebiesko-czerwonych – czytamy na stronie klubowej.

Damian Tront rozegrał w tym sezonie tylko cztery spotkania na boiskach Ekstraklasy. Sytuacja w tabeli Miedzi Legnica wygląda bardzo źle, więc pomocnik w przyszłej kampanii prawdopodobnie będzie reprezentował barwy klubu na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce.

