IMAGO/Krzysztof Porebski /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Filipiak, Cracovia

Janusz Filipiak wypowiedział się na temat ruchów transferowych klubu

Prezes i właściciel Cracovii odniósł się też do trudnych relacji z miastem

“Pasy” chcą powrócić do czołówki Ekstraklasy i walczyć o medale

“W sumie możemy wyjść na frajera”

Cracovia w zakończonym właśnie sezonie PKO Ekstraklasy zajęła siódme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Krakowianie mają jednak większe ambicje, co chcą udowodnić w nowym sezonie. Aby tak się jednak stało konieczne są wzmocnienia. O polityce transferowej i trudnych relacjach z miastem mówi w rozmowie z “Katowickim Sportem” Janusz Filipiak, prezes i właściciel Cracovii.

– Dlaczego kibice się martwią? Po co mam sprowadzać 19-letniego Węgra z West Hamu United, który gra gdzieś w rezerwach? Jak będziemy takich brać, to nigdzie nie zajdziemy. My tu mamy bramkarza Adama Wilka, rozmawiałem z nim, który wykazał się dobrą grą w minionym sezonie [na wypożyczeniu do Hutnika – powiedział prezes Cracovii.

– Wpadliśmy w spiralę transferów, gdzie przychodzi bardzo dużo zagranicznych zawodników. Jeden na pięciu się sprawdza, „miliony” lecą, a nasi nie dostają szansy. Po co mamy ośrodek w Rącznej, juniorów? – dodał.

– Musimy wykonać prace, które są potrzebne do uzyskania licencji na grę w hokeja i piłkę. Według mnie to nie jest w porządku, bo to nie są nasze obiekty, tylko miasta, a my płacimy czynsz. Jak wynajmujesz komuś mieszkanie, musisz utrzymać go w stanie, które nadaje się do użytku. Jest mała szansa, że złożymy ofertę w przetargu na akcje, bo nie możemy płacić za jedno i drugie. W sumie możemy wyjść na frajera – zakończył Janusz Filipiak.

