Klub z Ekstraklasy sięga po Jana Urbana! Porozumienie o krok

Jan Urban wkrótce sfinalizuje rozmowy z nowym klubem. Uznany trener pozostanie w Ekstraklasie. O zakontraktowanie go zabiega Cracovia - twierdzi Sebastian Staszewski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Zwrot akcji. Urban o krok od Cracovii

Cracovia ma za sobą nieudaną rundę wiosenną. Pierwsza część sezonu była znakomita i dawała nadzieję na walkę o europejskie puchary. Po przerwie zimowej gra drużyny kompletnie się rozsypała, a Dawid Kroczek nie był w stanie poradzić sobie z kryzysem. Na dwa mecze przed końcem Pasy zajmują dopiero ósmą lokatę i mogą nawet wypaść z pierwszej dziesiątki. Niezależnie od rezultatów w dwóch ostatnich kolejkach, współpraca z Kroczkiem nie będzie kontynuowana. W tej sprawie pojawił się już oficjalny komunikat klubu.

W ostatnich dniach władze Cracovii intensywnie poszukiwały następcy Kroczka. W mediach przewijały się nazwiska różnych kandydatów, którzy byli też stopniowo dementowani. Sugerowaną opcją zdawał się być Jan Urban, o którego Pasy w pierwotnej wersji miały się nie starać. Dziennikarz Sebastian Staszewski potwierdził natomiast, że między stronami toczą się zaawansowane rozmowy, które lada moment powinny zostać sfinalizowane. Jeśli nie dojdzie do kolejnego zwrotu akcji, Urban w przyszłym sezonie będzie zasiadał na ławce trenerskiej krakowskiej ekipy.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Dla Urbana będzie to powrót do pracy po krótkiej przerwie. W połowie kwietnia pożegnał go Górnik Zabrze, który nie widział już możliwości dalszej współpracy.

🆕🚨Jan Urban o krok od pracy w @KSCracoviaSA‼️ Z tego co słyszę, rozmowy są bardzo zaawansowane i trwa ich finalizacja. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że były trener @GornikZabrzeSSA już wkrótce zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem #Cracovia. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) May 17, 2025

63-latek nie miał do tej pory okazji pracować w Cracovii. Będzie to dla niego ósmy polski klub w samodzielnej trenerskiej karierze.