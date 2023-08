IMAGO / Maciej Gilewski / Newspix Na zdjęciu: Adam Hlousek

Adam Hlousek popadł w długi przez hazard

Czech jest winny pieniądze m.in. Miroslavowi Radoviciowi oraz Michałowi Kucharczykowi

Dziś 34-latek pracuje w firmie transportowej, aby spłacić swoje zobowiązania

Adam Hlousek pracuje nad spłatą zobowiązań finansowych

Adam Hlousek w czasie swojej kariery popadł w ogromne kłopoty finansowe przez hazard. Media informowały, że czeski defensor jest winny aż cztery miliony złotych. 34-latek jest zadłużony m.in. u Miroslavawa Radovicia oraz Michała Kucharczyka. Były zawodnik Legii Warszawa w rozmowie z portalem “Hospodarske Noviny” opowiedział o swojej teraźniejszości.

– Robię, co w mojej mocy, aby zarobić i oddać pieniądze do kieszeni moich wierzycieli. Tylko to się w tej chwili dla mnie liczy. Przychodzę do pracy od poniedziałku do piątku. Szczerze mówiąc, jest to dość przyziemne, ale lubię to. Najważniejsze jest, by stawić czoła błędom – powiedział 34-latek.

Ośmiokrotny reprezentant Czech w Polsce występował w Legii Warszawa oraz Termalice Niecieczy. Na boiskach Ekstraklasy rozegrał 115 spotkań, w których pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców, a także zanotował dziewięć asyst.

