PressFocus Na zdjęciu: Igor Angulo

Igor Angulo zostanie uhonorowany przez Górnika Zabrze podczas meczu ze Śląskiem Wrocław

Były piłkarz będzie miał swoje miejsce w Galerii Sław na stadionie w Zabrzu

Hiszpan opowiedział też o emocjach przed wydarzeniem

Igor Angulo wyróżniony

Górnik Zabrze postanowił uhonorować swojego byłego napastnika i kapitana Igora Angulo. Hiszpan będzie miał swoje miejsce w stadionowej Galerii Sław obok tak legend, jak m.in. Jan Urban, czy Ernest Pohl. W barwach klubu z Zabrza rozegrał 154 spotkania, zdobył 88 bramek i zanotował 21 asyst. Teraz w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z “WP Sportowe Fakty” mówi o odczuciach przed niedzielnym wydarzeniem.

– Jestem bardzo wdzięczny klubowi za to zaproszenie. Oczywiście, nawet bez tego prędzej czy później bym się tu pojawił na własną rękę. Bo to zawsze będzie mój dom i będę tu wracał. Ale ten gest Górnika uważam za wspaniały. Każdy w Zabrzu traktuje mnie lepiej niż na to zasługuję. Ja tylko wykonałem tu swoją pracę. Nic więcej. A uczucie, jakim tu jestem obdarzany jest niesamowite. Zawsze będę za to niezwykle wdzięczny – powiedział Angulo.

Na koronie stadionu pojawił się wizerunek Igora Angulo🤩

Oficjalne przyjęcie do Galerii Sław nastąpi w przerwie meczu ze Śląskiem Wrocław ⚪🔵🔴 pic.twitter.com/aqxZVRFpqS — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) April 21, 2023

– Czuję ogromną dumę. Być tu na stałe na stadionie, wśród najlepszych piłkarzy najlepszego klubu w Polsce jest niesamowitym wyróżnieniem dla mnie. Tego klubowi i kibicom nigdy nie zapomnę. Zawsze będę też do dyspozycji Górnika, jeśli jakakolwiek pomoc będzie potrzebna – dodał Hiszpan.

