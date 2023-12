IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Śląsk Wrocław w rundzie jesiennej zachwycał

Zespół Jacka Magiery zimuje na 1. miejscu w Ekstraklasie

Duża w tym zasługa obrony oraz bramkarza wrocławian

Lider tabeli

Śląsk Wrocław zakończoną właśnie rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie może zaliczyć nie tylko do udanych, ale wręcz do spektakularnych. Zespół Jacka Magiery, który jeszcze pod koniec poprzedniej kampanii walczył o utrzymanie do ostatniej kolejki, dziś zimuje na fotelu lidera tabeli. Duża w tym zasługa linii obronnej oraz bramkarza Rafała Leszczyńskiego, który teraz mówi o rundzie w wykonaniu Śląska.

– Sądzę, że nikt z naszego otoczenia nie przewidywał, że na tym etapie zmagań będziemy otwierać tabelę. Pierwszym celem na obecne rozgrywki było miejsce w dziesiątce. A punktowaliśmy tak, że zrealizowaliśmy go z nawiązką. W styczniu będziemy mogli usiąść, aby porozmawiać o aktualnych ambicjach i trochę je zweryfikować względem początku sezonu – mówi bramkarz Śląska w rozmowie z “Piłką Nożną”.

– Bardzo cieszy mnie ta statystyka. Aczkolwiek chciałoby się więcej. Trzy czyste konta uciekły mi z powodu rzutów karnych, których przeciwko nam dyktuje się sporo. Przy odrobinie szczęścia mógłbym mieć ponad dziesięć spotkań na zero z tyłu. Gra defensywna całego Śląska zasługuje na pochwały, jesteśmy jednym z najlepiej broniących zespołów w Ekstraklasie – dodaje.

