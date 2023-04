Bartosz Salamon został ostatnio zawieszony po tym jak test antydopingowy wykazał wynik pozytywny. Z tego faktu polski defensor nie może grać ani trenować. Zawodnik Lecha Poznań w końcu przerwał milczenie i zamieścił na swoim Instagramie wpis z wiadomością skierowaną do fanów.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon przerwał milczenie

Polski defensor zamieścił wpis na Instagramie skierowany do fanów

Piłkarz obecnie odbywa zawieszenie po tym jak test antydopingowy wykazał wynik pozytywny

“Miałem wiele upadków w mojej karierze, ale zawsze się podnosiłem”

Bartosz Salamon został zawieszony przez UEFA na trzy miesiące. Jest to efektem testu antydopingowego, który dał wynik pozytywny, wykonanego po meczu Lecha Poznań w Lidze Konferencji z Djurgardens IF 16 marca. Z tego faktu obrońca “Kolejorza” nie może trenować oraz grać. Zawodnik w piątek zamieścił wpis na swoim profilu instagramowym skierowany do kibiców.

– Nawet po najgorszej burzy wychodzi słońce. Miałem wiele upadków w mojej karierze, ale zawsze się podniosłem i wróciłem tam, gdzie chciałem. Teraz też tak będzie. Czas z rodziną i codzienny trening pozwoli mi być gotowym, gdy ten koszmar się skończy – napisał Bartosz Salamon.

Sprawdź także: Janusz Niedźwiedź: na początku tygodnia zawodnicy mieli trening bokserski