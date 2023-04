fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun i Dawid Szwarga

Raków Częstochowa zaliczył piąty remis w tej kampanii, co skutkuje tym, że ma na swoim koncie 62 punkty

Czerwono-niebiescy nie wygrali w drugim kolejnym spotkaniu

Na temat starcia z Radomiakiem głos zabrał Dawid Szwarga

“Nie można tracić kontroli nad swoimi emocjami”

Raków Częstochowa zgubił punkty w poniedziałkowym starciu ligowym z Radomiakiem (0:0). Tymczasem po zakończeniu meczu do sytuacji z emocjonalną interwencją przedstawicieli lidera PKO Ekstraklasy wrócił asystent Marka Papszuna.

– Wiedzieliśmy, na jaki teren przyjeżdżamy. Wiedzieliśmy, że Radomiak bazuje na długich podaniach i dośrodkowaniach, Mieliśmy jednak plan, jak kontrolować boiskowe wydarzenia. Boisko wszystko natomiast zweryfikowało – mówił na pomeczowej konferencji prasowej Dawid Szwarga.

– Mecz toczył się w pewnego rodzaju chaosie. Nie ustrzegliśmy się błędów, tracąc piłkę. Wszystko w każdym razie wciąż jest w naszych rękach. Nawet jeśli nasza przewaga stopnieje, to wszystko zależy do tego, co w naszych głowach – kontynuował asystent trenera Marka Papszuna.

Dużo emocji wywołała sytuacja z 76 minuty, gdy Luis Machani faulował Stratosa Svarnasa. Kilka słów na ten temat przedstawiciel Medalików także wyraził.

– Duża szamotanina nie wywiązałaby się, gdyby sędzia odgwizdał od razu faul na naszym zawodniku i rzut wolny. Jeden z piłkarzy rywali zaczął mocno krzyczeć na naszego gracza. Zachowaliśmy się emocjonalnie. Chcieliśmy natomiast bronić jednego z nas, być jednością i drużyną. Wiadomo, że nie można tracić kontroli nad swoimi emocjami i wbiegać na boisko. Sam jednak będąc w centrum wydarzeń, musiałbym to na spokojnie zobaczyć, aby móc to ocenić – mówił Szwarga.

