IMAGO / Natanael Brewczyński / Newspix Na zdjęciu: Ante Crnac

Formację ofensywną Rakowa Częstochowa latem zasilił Ante Crnac

Chorwat postanowił ocenić swoją decyzję o przenosinach do “Medalików”

Nie ukrywał, że ważną rolę w jego transferze odegrał Zoran Arsenić

Ante Crnac ocenił swój transfer do Rakowa Częstochowa

Ante Crnac 17 grudnia, czyli w dniu meczu Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce, obchodzi swoje 20. urodziny. Dla zawodnika będzie to idealny moment, aby wrócić do strzelania po kilku gorszych występach. W niedzielny poranek na łamach “WP Sportowe Fakty” ukazał się wywiad z Chorwatem. Zawodnik opowiedział tam o swoim transferze, a także ujawnił sekret, kto nakłonił go do przenosin.

– Myślę, że transfer do Rakowa był dla mnie dobrą decyzją. Uważam, że dobrze wybrałem. Choć oczywiście jeszcze przyszłość pokaże, jak to wszystko będzie dalej – powiedział Crnac.

– Zoran pomógł mi podjąć tę decyzję o przyjściu do Rakowa. To kapitan drużyny, zorientowany, wszystko wie o klubie, jak tu sprawy funkcjonują. W końcu jest tu naprawdę długo. Przedstawił mi klub, opowiadał, jak tu jest. Wszystko, co ważne, mi przekazał – zdradził.

Ante Crnac dotychczas rozegrał 17 spotkań w koszulce Rakowa Częstochowa. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć tyle samo asyst.

