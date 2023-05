Alexander Gorgon stracił 15 miesięcy przez ciężką kontuzję. 34-letni Austriak wrócił już do zdrowia oraz dobrej formy. Pogoń Szczecin w nagrodę przedłużyła z nim kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2025 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Gorgon

Alex Gorgon przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin!

Alexander Gorgon w zeszłym sezonie doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na 15 miesięcy. Całe szczęście Austriak wrócił już do zdrowia i ostatnio prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowy kontrakt 34-latka obowiązywał do końca sezonu, ale Pogoń Szczecin zaoferowała mu przedłużenie umowy i obie strony doszły do pełnego porozumienia.

Kolejne dwa lata przyjemności oglądania tego pana w granatowo-bordowych barwach! 😍 #ALEX2025 pic.twitter.com/usxIwqscDh — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) May 5, 2023

Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy szczecińskiego zespołu, w rozmowie z oficjalną stroną klubową nie szczędził pochwał Gorgonowi. Zdaniem byłego piłkarza Austriak to czołowy zawodnik Ekstraklasy i jest też dobrym przykładem dla młodych zawodników, aby nigdy się nie poddawać.

– Czysto piłkarskie umiejętności Alexa to czołówka naszej Ekstraklasy, nie mam co do tego wątpliwości. Jeśli mogliśmy mieć jakiekolwiek wątpliwości, to jak po takiej przerwie Alex będzie wyglądał w kwestiach motorycznych i fizycznych. Już zimowy obóz w Turcji pokazał, że to wszystko zmierza w bardzo dobrą stronę, że Alex jest „świeży” i gotowy do pracy na bardzo dużej intensywności. Wiosna jedynie to potwierdziła. Dziś Alex jest nie tylko istotnym dla nas piłkarzem, ale też drogowskazem dla innych w szatni: jak walczyć o siebie, jak się nie poddawać i jak dążyć do celu. Jego umiejętności i inteligencja, zresztą nie tylko ta boiskowa, są i będą nam bardzo potrzebne – powiedział Dariusz Adamczuk.

