PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia notuje ważne ligowe zwycięstwo

Ekipa Adriana Siemieńca pokonała faworyzowaną Wartę 3:1

Szkoleniowiec “Dumy Podlasia” nie krył radości z wygranej

“Chciałbym zacząć od podziękowań dla naszych kibiców, nie tylko za dzisiaj, ale za wszystkie mecze”

Jagiellonia Białystok w sobotnie popołudnie zwyciężyła na własnym stadionie z Wartą Poznań 3:1. Przed meczem raczej “Duma Podlasia” była skazywana na porażkę, ale po znakomitej pierwszej połowie zwyciężyła nad faworyzowaną drużyną. Szkoleniowiec Jagi, Adrian Siemieniec, na pomeczowej konferencji prasowej z pełnym szacunkiem wypowiedział się o kibicach oraz postawie piłkarzy tego dnia.

– Chciałbym zacząć od podziękowań dla naszych kibiców, nie tylko za dzisiaj, ale za wszystkie mecze, w których prowadziłem drużynę, i za ich wsparcie. Uważam, że pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, mieliśmy kontrolę, przez 45 minut nie dopuszczaliśmy przeciwnika do sytuacji, nieźle nam funkcjonował pressing i organizacja gry w obronie, a przede wszystkim byliśmy konkretni pod bramką – powiedział Siemieniec.

– Wielkie brawa należą się drużynie, bo pierwsza połowa była naprawdę kapitalna. Druga to już nie było to, czego byśmy chcieli, ale bardzo trudno jest takim meczem zarządzać po takich pierwszych 45 minutach. To jest bardzo trudny moment dla zawodników i trenera, bo niby wszystkim na stadionie się wydaje, że już jest po meczu, ale to nieprawda. Za mało mieliśmy piłkę, ale Warta, poza bramką i sytuacją, gdy interweniował Miłosz Matysik, też nie kreowała sytuacji bramkowych – dodał trener Jagiellonii.

