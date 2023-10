IMAGO / Patryk Pindral / Newspix Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok już w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin

Na konferencji prasowej Adrian Siemieniec wypowiedział się na temat ligowej tabeli

“Jaga” zajmuje aktualnie fotel lidera

Adrian Siemieniec: Bycie liderem zawsze było i jest czymś przyjemnym

Jagiellonia Białystok po 12. kolejkach rozgrywek Ekstraklasy zajmuje pierwsze miejsce. Warto przypominać, że rok temu “Jaga” była na zupełnie drugim biegunie tabeli. Drużyna z województwa podlaskiego już w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a na przedmeczowej konferencji prasowej Adrian Siemieniec skomentował obecną sytuację drużyny.

– Bycie liderem zawsze było i jest czymś przyjemnym, wyjątkowym. To tylko potwierdza, że zespół się rozwija. Idziemy do przodu. To jednak nie może nas rozluźnić, a wręcz przeciwnie. Potrzebne jest maksymalne skupienie na dalszej pracy, chęci rozwoju. Nadal widzę sporo elementów, które wymagają poprawy i naszej korekty. Także w stosunku do ostatniego meczu – powiedział trener.

Jeden z liderów Jagiellonii – Afimico Pululu – opuścił boisko w meczu z Lechem Poznań z urazem. Siemieniec również zabrał głos w sprawie sytuacji zdrowotnej napastnika.

– Czy zagra w sobotę? Zobaczymy. Walczymy z czasem, aby Francuz był możliwie najszybciej do naszej dyspozycji. Obecnie trudno udzielić mi odpowiedzi na pytanie, czy zagra on w Szczecinie, czy też nie. Jesteśmy przygotowani na różne warianty, nie chcę jednak publicznie zdradzać, na czym one polegają – przyznał Siemieniec.

