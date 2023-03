Slaven Bilić stracił pracę. Klub z Championship stawia na kogoś innego Slaven Bilić nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki drugoligowego Watfordu. We wtorek pojawił się komunikat o zwolnieniu chorwackiego szkoleniowca, którego zastąpił Chris Wilder. Źródło: Watford Sebastian Janus

Watford Manager Slaven Bilic before the Sky Bet Championship match at Carrow Road, Norwich Picture by Paul Chesterton/Focus Images Ltd +44 7904 640267 02/01/2023 Commissioned for use in Archant Norfolk titles only. All other titles fees apply. 02.01.2023 Norwich pilka nozna liga angielska Norwich City - Watford Foto Paul Chesterton / Focus Images / MB Media / PressFocus POLAND ONLY!! Na zdjęciu: Slaven Bilić