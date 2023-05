PressFocus Na zdjęciu: Hertha BSC Berlin (Bundesliga)

Hertha zremisowała z Bochum 1:1

Ekipa z Berlina straciła szansę na utrzymanie w Bundeslidze

Stara Dama występowała na najwyższym szczeblu rozgrywek od sezonu 13/14

Bundesliga. Hertha żegna się z elitą

Hertha BSC występowała na najwyższym szczeblu od sezonu 2013/14. Niestety, klub z Berlina od kilku lat prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań – w poprzednich rozgrywkach stołeczna ekipa utrzymała się dopiero po wygranych barażach z z HSV. Teraz Die Alte Dame nie ma już nawet takiej możliwości na pozostanie w elicie. Bundesliga oficjalnie żegna pierwszego spadkowicza.

Co za wyniki w Bundeslidze! Hertha BSC siódmy raz spada z ligi!



Hoffenheim – Union 4⃣ : 2⃣

Hertha – Bochum 1⃣ : 1⃣

Schalke – Eintracht 2⃣ : 2⃣

Werder – Koeln 1⃣ : 1⃣



Podopieczni Pala Dardaia zaledwie zremisowali z Bochum i do lokaty gwarantującej udział w barażach tracą aż pięć oczek, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu stracili nawet matematyczne szanse na utrzymanie. Tę pozycję zajmuje Schalke, w którym występuje Marcin Kamiński.

Hertha to klub Krzysztofa Piątka. To właśnie z Berlina reprezentant Polski jest wypożyczony do Salernitany. Niewiele wskazuje na to, by napastnik pozostał w stolicy Niemiec, ponieważ silne zainteresowanie jego pozyskaniem wykazują ekipy z Włoch i Sporting Lizbona. Salernitana posiada opcję wykupu.