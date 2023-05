fot. PressFocus Na zdjęciu: Edin Terzić

Borussia Dortmund przed ostatnią kolejką Bundesligi miała wszystko we własnych rękach

Klub z Signal Iduna Park stracił punkty przed własna publicznością z Mainz i nie zdobył mistrzostwa Niemiec

Edin Terzić ma nadzieję, że w przyszłości Borussia zostanie nagrodzona za trud rywalizacji z Bayernem

“Próbowaliśmy wszystkiego do samego końca”

Ostatnia kolejka Bundesligi sezonu 2022/2023 była niezwykle emocjonująca. Mająca wszystko we własnych rękach Borussia Dortmund szybko straciła dwie bramki i mogła powoli żegnać się z mistrzowskim tytułem. Problemów nie ominął również Bayern Monachium, który po stracie gola na 1-1 znów spadł na drugie miejsce. Finalnie Bawarczycy wygrali 2-1, dlatego remis ekipy z Signal Iduna Park nie dawał już niczego.

Borussii Dortmund, pomimo ogromnej szansy, nie udało się przełamać wieloletniej dominacji Bayernu Monachium. Edin Terzić był absolutnie zdruzgotany przebiegiem decydującego spotkania.

– Zaczęliśmy dobrze, kontrolowaliśmy grę i stwarzaliśmy sytuacje. Po pierwszym, a zwłaszcza drugim golu zdaliśmy sobie sprawę, jak ciężka jest piłka i nasze nogi. Potrzebowaliśmy czasu, aby odzyskać przejrzystość w naszej grze. W przerwie chłopcy wierzyli, że skoro sezon jest tak szalony, to możemy jeszcze to odwrócić.

– Próbowaliśmy wszystkiego do samego końca. Sami widzicie, jak trudny potrafi być ten sport, w którym się zakochaliśmy. To bardzo boli: Nie było dla nas szczęśliwego zakończenia w tym sezonie. Bez względu na to, jak wielki jest ból, będzie on motywacją. Byliśmy tak blisko. Brakowało gola. Byliśmy na naprawdę dobrej ścieżce, zwłaszcza w drugiej połowie sezonu. Pewnego dnia zostaniemy nagrodzeni – wierzy.

