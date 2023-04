PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Joao Cancelo miał nie świętować wraz z całym zespołem zwycięstwa Bayernu nad BVB

Portugalczyk jest poirytowany małą liczbą minut w niemieckim klubie

Thomas Tuchel wypowiedział się nt. prawego obrońcy

“Jestem bardziej niż szczęśliwy, że on jest z nami”

Bayern Monachium wygrał 4:2 z Borussią Dortmund w meczu 26. kolejki Bundesligi, dzięki czemu wrócił na pozycję lidera Bundesligi. Thomas Tuchel tym samym udanie zadebiutował na ławce trenerskiej klubu z Allianz Arena. Joao Cancelo, który spędził na boisku tylko 12 minut, miał nie świętować wraz z całą drużyną ważnego zwycięstwa.

O sytuacji Portugalczyka głos zabrał niemiecki szkoleniowiec. – Uwielbiam Joao Cancelo. On ma absolutnie najwyższą jakość, lewa stopa, prawa stopa, podania. Jestem bardziej niż szczęśliwy, że on jest z nami. Będziemy go potrzebować. Jestem przekonany, że może grać dla nas na najwyższym poziomie – powiedział Thomas Tuchel.

Mistrz Niemiec myśli nad wykupieniem prawego obrońcy, ale na pewno nie przeleje na konto Manchesteru City aż 70 mln euro, które jest zapisane jako kwota wykupu w umowie wypożyczenia. W grę wchodzą negocjacje, podczas których przedstawiciele Bayernu Monachium chcieliby zmniejszyć cenę za 28-letniego zawodnika.