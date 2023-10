IMAGO / Moritz Müller Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund w sobotnie popołudnie mierzyła się z Unionem Berlin

Hit kolejki Bundesligi spełnił oczekiwania kibiców

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2

Bundesliga. Borussia Dortmund pokonuje Union Berlin

W sobotnie popołudnie odbył się hit kolejki Bundesligi. Borussia Dortmund mierzyła się na własnym boisku z Unionem Berlin. Mecz zapowiadał się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny w tym sezonie walczą o najwyższe cele.

Rywalizacja na Signal Iduna Park kapitalnie rozpoczęła się dla gospodarzy. Już w 7. minucie BVB wyszło na prowadzenie za sprawą Nicklasa Fullkruga. Jednak im dalej w las, tym piłkarze Edina Terzicia prezentowali się gorzej, co skrzętnie wykorzystali piłkarze Unionu Berlin. Najpierw w 9. minucie do wyrównania doprowadził Robin Gosens, a w 31. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Leonardo Bonucci. Kibice obejrzeli w pierwszej połowie jeszcze dwa gole, jednak zostały one anulowane przez pozycje spalone.

Druga część gry, podobnie jak pierwsza, rozpoczęła się świetnie dla Borussii Dortmund. W 49. minucie do wyrównania doprowadził Nico Schlotterbeck. Jednak tym razem gospodarze nie zdjęli nogi z gazu i już chwilę później wyszli na prowadzenie za sprawą Juliana Brandta. Union Berlin nie pozostawał dłużny rywalom, ale nie potrafili już być tak groźni jak w pierwszej odsłonie. Kibice na Signal Iduna Park mogli odetchnąć z ulgą już w 74. minucie, bowiem wynik na 4:2 ustalił Julian Ryerson. Z pewnością widowisko w Dortmundzie spełniło oczekiwania kibiców.

Borussia Dortmund w następnym meczu zmierzy się na własnym stadionie z Werderem Brema. Natomiast Union Berlin ugości u siebie VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund – Union Berlin 4:2

Fullkrug (7′), Schlotterbeck (49′), Brandt (54′), Ryerson (74′) – Gosens (9′), Bonucci (31′)