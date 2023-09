W czerwcu 2021 roku u Sebastiena Hallera zdiagnozowano nowotwór jądra. Na szczęście z iworyjskim napastnikiem jest już wszystko w porządku. Sam przyznaje jednak, że bardziej zabolała go utrata mistrzostwa.

IMAGO / David Inderlied Na zdjęciu: Sebastien Haller

W czerwcu 2021 roku u Sebastiena Hallera zdiagnozowano nowotwór jądra

Na szczęście napastnik uporał się z problemami zdrowotnymi

Przyznaje jednak, że bardziej niż diagnoza zabolała go utrata mistrzostwa

Haller żałuje przegranego mistrzostwa z Borussią Dortmund

Sebastien Haller w czerwcu 2021 roku przeżył prawdziwy dramat. U napastnika Borussii Dortmund zdiagnozowano nowotwór jądra. Na szczęście piłkarzowi udało się zażegnać problemy zdrowotne i już na początku 2023 roku wrócił do gry. Sam jednak przyznaje, że w ostatnim czasie bardziej bolesna była dla niego utrata mistrzostwa Niemiec. Przypomnijmy, że BVB przegrało tytuł w ostatniej kolejce Bundesligi.

– Przegrane mistrzostwo z Borussią Dortmund zabolało mnie bardziej niż zdiagnozowanie u mnie raka. Gdy jesteś chory, nic nie możesz zrobić, musisz to zaakceptować, to niezależne od ciebie. Tytuł straciliśmy, mając go w rękach, gdy wszystko zależało od nas – skomentował Haller.

