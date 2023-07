IMAGO / Ulmer Na zdjęciu: Schweinsteiger i Guardiola w 2015 roku

Począwszy od Mistrzostw Świata w Rosji, reprezentacja Niemiec notuje fatalne wyniki na międzynarodowej scenie

Bastian Schweinsteiger uważa, że winnym tej sytuacji jest Pep Guardiola

Panowie współpracowali w Bayernie Monachium w latach 2013-2015

“Straciliśmy nasze wartości”

Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Niemiec nie znajduje się w swoim dobrym momencie. Od Mistrzostw Świata w Rosji wyniki Die Mannschaft są skrajnie niesatysfakcjonujące. Odpadli wtedy w fazie grupowej, które to “osiągnięcie” powtórzyli też w Katarze. Na Euro 2021 zatrzymali się już na 1/8 finału. Bastian Schweinsteiger znalazł zaskakujący powód takiego stanu rzeczy.

– To delikatna sytuacja dla reprezentacji, jak i piłki generalnie. Doszło do wielu zmian. Gdy Pep Guardiola trafił do naszego kraju, wszyscy wierzyli, że musimy zmienić styl gry. Grać krótkimi podaniami i tak dalej. Traciliśmy nasze wartości. Wcześniej rywale patrzyli na Niemców, jak na wojowników, walczących do samego końca. W ostatnich 7-8 latach zapomnieliśmy o naszych mocnych stronach. Skupiliśmy się na ładnych podaniach i takie są efekty – powiedziała legenda Bayernu Monachium w rozmowie z talkSPORT. Były pomocnik współpracował z Guardiolą w latach 2013-2015. Panowie wspólnie sięgnęli po dwa mistrzostwa Bundesligi, Puchar Niemiec, Klubowe Mistrzostwa Świata i Superpuchar Europy.

