Karl-Heinz Rummenigge wrócił do rady nadzorczej Bayernu Monachium, gdzie będzie odpowiadał m.in. za transfery. 67-latek w rozmowie z DAZN zabrał głos na temat Roberta Lewandowskiego i konieczności sprowadzenia nowego napastnika przez bawarski klub.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski latem 2022 roku zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę

Bawarskiemu gigantowi w sezonie 2022/2023 wyraźnie brakowało klasowego napastnika

Podobne zdanie ma Karl-Heinz Rummenigge, który niedawno wrócił na Allianz Arena

W Monachium tęsknią za Lewym? Bawarczycy poszukają nowego napastnika

Karl-Heinz Rummenigge, czyli prezes zarządu Bayernu Monachium w latach 2002-2021, po dwóch latach zdecydował się na powrót do stolicy Bawarii. 67-latek dołączył do rady nadzorczej mistrza Bundesligi. Były reprezentant Niemiec w rozmowie z telewizją “DAZN” odniósł się do sytuacji kadrowej ekipy prowadzonej przez Thomasa Tuchela.

Działacz wyraźnie zasugerował, że Bayern Monachium latem musi sprowadzić nowego napastnika. 67-latek przyznał, że odejście Roberta Lewandowskiego było wielką stratą, bowiem polski snajper gwarantował około 50 goli w kampanii.

– Rynek transferowy właśnie się zaczyna, a w tym czasie każdy klub stara się ulepszyć swój zespół. W zeszłym roku sprzedaliśmy Roberta Lewandowskiego. Straciliśmy zatem co najmniej 50 bramek we wszystkich rozgrywkach, których później brakowało – powiedział Karl-Heinz Rummenigge.