PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Sobotnie spotkania 22. kolejki Bundesligi przyniosły sporo emocji. W najciekawszych z nich Borussia Dormtund pokonała Hoffenheim, a RB Lipsk ograł Eintracht Frankfurt. W wieczornym pojedynku Schalke zdobyło ważne trzy punkty w rywalizacji ze Stuttgartem.

BVB liderem Bundesligi

Cenne zwycięstwo RB Lipsk

Schalke walczy o utrzymanie

Skromna, ale cenna wygrana BVB, Schalke przedłuża nadzieje na utrzymanie

Ciekawe spotkanie mogli obejrzeć kibice zgromadzeni na stadionie w Hoffenheim. Choć w tym meczu padł tylko jeden gol, którego autorem był Brandt to na boisku działo się dużo z obu stron. Lepsza okazała się Borussia, która miała delikatną przewagę. Goście w drugiej połowie zdobyli nawet kolejnego gola, ale został on anulowany po analizie VAR. BVB dzięki trzem punktom przynajmniej do niedzieli jest samodzielnym liderem Bundesligi z trzypunktową przewagą.

Równie ciekawie zapowiadające się spotkanie z udziałem RB Lipsk oraz Eintrachtu Frankfurt było mniej otwarte, ale za to kibice mogli obejrzeć aż trzy bramki. Gospodarze do przerwy prowadzili 2:0 po golach Wernera i Forsberga, natomiast po zmianie stron odpowiedział Sow. Eintracht nie zdołał jednak już doprowadzić do wyrównania.

W pozostałych trzech spotkaniach rozegranych o godzinie 15:30 Koeln pokonało Wolfsburg, Hertha wygrała z Augsburgiem, a Werder Brema nie dał żadnych szans Bochum. Zespół z Berlina dzięki wygranej wydostał się ze strefy spadkowej.

W ostatnim sobotnim spotkaniu Schalke pokonało 2:1 Stuttgart. Gospodarze już do przerwy prowadzili 2:0. Goście odpowiedzieli tylko jednym trafieniem po zmianie stron. Dzięki wygranej Schalke zniwelowało stratę do Stuttgartu będącego tuż nad strefą spadkową w Bundeslidze do zaledwie trzech punktów. Sytuacja na dole tabeli jest bardzo interesująca.

Podsumowanie 22. kolejki Bundesligi

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

43′ Brandt

RB Lipsk – Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

6′ Werner, 40′ Forsberg – 61′ Sow

FC Koeln – Vfl Wolfsbug 0:2 (0:1)

4′ Gerhardt, 68′ Arnold

Hertha Berlin – FC Augsburg 2:0 (0:0)

61′ Richter, 70′ Lukebakio

Werder Brema – Vfl Bochum 3:0 (2:0)

29′ Fullkrug, 43′ Schmidt, 59′ Ducksch

Schalke – Vfb Stuttgart 2:1 (2:0)

10′ Drexler, 40′ Bulter – 63′ Sosa

Zobacz także: Lewandowski sfrustrowany zachowaniem kolegi z zespołu. Doszło do spięcia po meczu na Old Trafford