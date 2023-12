Thomas Mueller przedłużył wygasającą wraz z końcem sezonu umowę o kolejne dwa lata. Tym samym legenda "Die Roten" związała się ze swoim klubem do czerwca 2025 roku. "Nigdy więcej nie będzie takiego zawodnika jak Thomas Müller" - powiedział prezes Herbert Hainer w komunikacie klubu.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Thomas Müller

Thomas Mueller to żywa legenda Bayernu Monachium. 34-latek jest ikoną zespołu “Die Roten”, w którym występuje przez całe życie. Jego rola w grze ekipie Thomasa Tuchela jednak w ostatnim czasie staje się coraz mniejsza. Niemiec w obecnym sezonie rozegrał dotychczas tylko 705 minut i zdobył w tym czasie dwa gole i zanotował pięć asyst. To powodowało, że przez dłuższy czas dywagowano na temat jego przyszłości.

Teraz jednak wszystko się wyjaśniło. Bayern Monachium w swoich mediach społecznościowych poinformował, że umowa Muellera została przedłużona do końca czerwca 2025 roku.

– Thomas Müller należy do FC Bayern jak Kościół Frauenkirche do Monachium. Urodził się tuż za miastem, dorastał w tym klubie i wciąż grając, jest legendą. Bardzo niewielu graczom się to udaje. Jego kariera jest usiana zapisami w podręcznikach historii. Bayern został ukształtowany przez wielu ludzi i nigdy więcej nie będzie takiego zawodnika jak Thomas Müller – powiedział prezes Herbert Hainer w komunikacie klubu.