Eric Maxim Choupo-Moting przedłużył swoją współpracę z Bayernem Monachium do czerwca 2024 roku. Na mocy nowego porozumienia zarobki Kameruńczyka mają wzrosnąć prawie dwukrotnie.

PressFocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting w 2020 roku zamienił Paryż na Monachium i na mocy wolnego transferu został zawodnikiem Bayernu. Tym samym był to dla niego powrót do Niemiec, które opuścił w 2017 roku, gdy odchodził z Schalke do angielskiego Stoke.

Od momentu podpisania umowy z Bawarczykami reprezentant Kamerunu rozegrał dla Die Roten 82 spotkania, strzelił 33 gole i zanotował dziesięć asyst. W tym sezonie 33-latek 15-krotnie umieszczał piłkę w siatce, w tym dziewięć razy w starciach Bundesligi.

𝐂𝐇𝐎𝐔𝐏𝐎 𝐗 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 until 2024 🖌 #MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 3, 2023

Znakomita dyspozycja Choupo-Motinga została doceniona w odpowiedni sposób. Napastnik przedłużył umowę wyglądającą w czerwcu 2023 roku i spędzi na Allianz Arena także olejny sezon. Ponadto, jak twierdzi Bild, zarobki snajpera mają wzrosnąć z pięciu do blisko dziesięciu milionów euro.