Aleksandar Pavlović niedawno podpisał profesjonalną umowę z Bawarczykami

Thomas Mueller jest zachwycony możliwością gry z młodym adeptem Bayernu Monachium

W rozmowie z Bildem nie szczędził ciepłych słów

Thomas Mueller zadowolony z Aleksandara Pavlovicia

Bayern Monachium odważnie stawia na młodych zawodników. Aleksandar Pavlović, 19-letni defensywny pomocnik, podpisał kontrakt z Bawarczykami do 2027 roku. Bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z młodym adeptem jest Thomas Mueller, który w rozmowie z Bildem nie krył miłych słów.

– Aleks grał (w meczu z Dortmundem) tak, jak go znam. To świetny chłopak. Podoba mi się sposób, w jaki gra. My też dobrze się dogadujemy. Spędzam z chłopakiem dużo czasu – zarówno na rozgrzewce, jak i podczas treningów rezerwowych. Lubię grać z Aleksem, bo wiem, że z nim zawsze może się coś wydarzyć w ofensywie. Zawsze patrzy w górę i gra futbol taki, jaki znam – ocenił Thomas Mueller.

