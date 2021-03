Thomas Mueller jest wychowankiem Bayernu Monachium i niedawno przedłużył umowę z Die Roten do 2023 roku. W jednym z wywiadów przyznał jednak, że gdyby musiał kiedyś zmienić drużynę, nie miałby z tym problemu.

Thomas Mueller chce pozostać w Bayernie, ale…

Thomas Mueller udzielił niedawno wywiadu dziennikowi English Times.

– Mam z moim klubem specjalne stosunki. Kochałem Bayern jeszcze zanim zacząłem dla niego grać – mówił 31-latek.

W jednej z późniejszych wypowiedzi przyznał jednak, że wyobraża sobie zmianę barw.

– Jednakże, jeśli doszłoby do sytuacji, w której musisz zdecydować, czy masz zagrać w innym klubie, nie byłby to żaden wstyd ani problem. Tak jak w przypadku Thiago – powiedział Niemiec. Odniósł się do sytuacji hiszpańskiego pomocnika, który tego lata zmienił Monachium na Liverpool.

Niemiecki Bild uspokaja jednak fanów Die Roten oraz niemieckiego zawodnika. Nie oznacza to bowiem, że Mueller myśli o odejściu z Bayernu, a jego sytuacja nie jest podobna do tej, w której znajdował się Thiago. Hiszpan stracił miejsce w wyjściowym składzie i chciał dołączyć do najlepiej zarabiających zawodników w zespole. Niemiec nie ma takich problemów.

Jeśli jednak wychowankiem Barcelony kierowała też chęć doświadczenia nowych wyzwań, trudno byłoby dziwić się takim pobudkom w przypadku Muellera. Występuje on w Bawarii od 2000 roku, a od 2009 roku w pierwszej drużynie. Z seniorami sięgnął po aż 27 pucharów. Niemiec najbliżej odejścia z Die Roten był za kadencji Niko Kovaca. Wówczas gracz stracił miejsce w wyjściowym składzie i rozważał transfer do Manchesteru United. Dla Hansiego Flicka jest jednak bezapelacyjnym członkiem wyjściowego składu.

W obecnym sezonie Bundesligi zagrał w 24 meczach. Zanotował w nich aż dziesięć goli i 14 asyst, czyli średnio brał udział w akcji bramkowej w każdym meczu. Już w tę sobotę Bayern czeka spotkanie na szczycie. Bawarczycy zmierzą się na wyjeździe z RB Lipsk i będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

