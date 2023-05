Źródło: Get Football Germany News

Źródło: Get Football Germany News

Konstantinos Mavropanos jest łączony z przeprowadzką do SSC Napoli. Grek miałby zastąpić w drużynie mistrza Włoch Kim Min-jae'a, który wkrótce może zasilić szeregi Manchesteru United. Piłkarz VfB Stuttgart odniósł się do ostatnich plotek i jego przyszłości.

Konstantinos Mavropanos ostatnio jest poważnie łączony przez media z przeprowadzką do SSC Napoli. Grecki defensor miałby w drużynie prowadzonej obecnie przez Luciano Spallettiego zastąpić Kim Min-jae’a, który jest o krok od zmiany barw klubowych. Portal “Get Football Germany News” cytuje słowa piłkarza VfB Stuttgart, w których odniósł się do tych plotek oraz swojej przyszłości.

– Te pogłoski mnie nie interesują. W tej chwili skupiam się na dwóch ostatnich meczach, w których celem VfB jest pozostanie w Bundeslidze. Nie mogę niczego obiecać, ponieważ czasami w futbolu wszystko może się zmienić z dnia na dzień. Ale mogę powiedzieć, że w Stuttgarcie czuję się jak w domu i naprawdę lubię spędzać tutaj czas – mówił Mavropanos.

– Jeśli chodzi o ligę to nie mam preferencji. Chciałbym kiedyś grać na arenie międzynarodowej z moją drużyną. To najlepszy poziom do dalszego doskonalenia – dodał Grek

Były zawodnik Arsenalu rozegrał w obecnym sezonie Bundesligi 26 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. Mimo słabości VfB Stuttgart Konstantinos Mavropanos uważany jest przez wielu ekspertów za jednego z najlepszych stoperów w niemieckiej lidze.

