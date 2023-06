IMAGO / Kirchner-Media Na zdjęciu: Lothar Matthaus

Lothar Matthaus wskazał piłkarzy, którzy muszą odejść z Bayernu Monachium

Legendarny piłkarz wymienił w tym gronie m.in. Sadio Mane

Przed Bayernem konieczność przebudowy zespołu

Lista transferowa Matthausa

Bayern Monachium ma za sobą bardzo trudny i burzliwy sezon. “Die Roten” zostali wprawdzie mistrzami Niemiec, ale to głównie zasługa Borussi Dortmund. Z kolei w Lidze Mistrzów odpadli już na etapie ćwierćfinału. Nie udało się również wygrać Pucharu Niemiec. Tym samym klub czekają zmiany. Takich domaga się m.in. Lothar Matthaus.

– Jestem pewien, że z Bayernu odejdzie pięciu-sześciu zawodników. Moimi kandydatami są Sommer, Gravenberch, Mane, Sabitzer i Nuebel – powiedział Matthaus cytowany przez “Sky Sport”.

– Senegalczyk był atrakcyjnym transferem ze względu na nazwisko. To jednak nie wypaliło: zagrał dwa dobre mecze, potem miał kontuzje, a gdy wrócił, to jego charakter zrobił negatywne wrażenie na koledze z drużyny i trenerze. To nie zwiększa jego wartości rynkowej – dodał.

– Może jakiś klub interesuje się Goretzką i ma u siebie dobrego napastnika? Faktem jest, że Bayern musi zrobić miejsce w składzie i zapłacić za nowych piłkarzy. Wciąż ma wiele do zrobienia – zakończył.

