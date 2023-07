IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski ocenił potencjalny transfer Bayernu Monachium

Były piłkarz “Die Roten” pozytywnie wypowiedział się o Harrym Kane’em

Angielski napastnik od jakiegoś czasu jest łączony z klubem z Bundesligi

“To topowy napastnik”

Od jakiegoś czasu media dość intensywnie rozpisują się na temat ewentualnego transferu Harrego Kane’a do Bayernu Monachium. Klub z Bundesligi nie jest jednak jedynym zainteresowanym, bowiem swoje oferty miał złożyć także m.in. Manchester United. Jednak wydaje się, że to “Die Roten” są najbardziej zdeterminowani do pozyskania 29-latka. Teraz ten potencjalny ruch ocenił Lukas Podolski, były gracz m.in. Bayernu Monachium.

– Bayern nie ma obecnie typowej, klasycznej “9” która gwarantowałby w sezonie minimum 20-25 bramek. On jest świetnym napastnikiem, klasyczną dziewiątką. Harry Kane to napastnik kompletny, a w Monachium takiego brakuje, co było widać w zeszłym sezonie. Pozyskano Sadio Mane, ale on nie jest “9”. Harry może być właśnie napastnikiem, której od miesięcy potrzebuje Bayern – powiedział Podolski w programie “Bayern Insider”.

