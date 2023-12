Leroy Sane pod wrażeniem klubowego kolegi. “Niesamowity zawodnik”

IMAGO / MIS Na zdjęciu: Leroy Sane

Harry Kane ma niesamowite wejście do Bayernu Monachium. Transfer Anglika okazał się strzałem w 10

Na temat kapitana reprezentacji Anglii postanowił wypowiedzieć się klubowy kolega – Leroy Sane

Niemiec jest zachwycony współpracą z napastnikiem

Leroy Sane: Gra u jego boku to ogromna przyjemność

W letnim okienku transferowym Harry Kane postanowił opuścić Tottenham Hotspur i dołączył do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec z Anglikiem wiązali ogromne nadzieje. Ten już od pierwszego występu w nowych barwach wprowadził do drużyny jakość, jaką imponował w Premier League.

Ostatnio na temat kapitana reprezentacji Anglii wypowiedział się sam Leroy Sane. Niemiec w swojej karierze występował z wieloma świetnymi zawodnikami, ale prawdopodobnie o żadnym z nich się tak nie wypowiadał jak właśnie o Harrym Kanie. 27-latek na łamach “Goal.com” w samych superlatywach opowiadał o napastniku bawarskiego zespołu.

– Harry to niesamowity zawodnik. Gra u jego boku to ogromna przyjemność. Ma niewiarygodne rozumienie gry. Mamy zagrania, które wytrenowaliśmy i wiemy, w którym miejscu każdy z nas się znajduje. Ale czasami musimy zareagować bardziej intuicyjnie, ponieważ mogą się zdarzyć rzeczy, o których nie rozmawialiśmy. Na przykład, kiedy biegnę w lewo, on wie, że musi pobiec w prawo. Dobrze się uzupełniamy. Jest po prostu niesamowitym napastnikiem, jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym – mówił Sane.

– Grałem z wieloma napastnikami światowej klasy. Tutaj z Robertem Lewandowski, czy w City z Sergio Aguero. To byli inni napastnicy. Harry jest często tym, który wykonuje przedostatnie albo ostatnie podanie przed strzałem. Jest w tym niewiarygodnie dobry – dodał.

Najładniejsze bramki 14 kolejki Bundesligi

Sprawdź także: Manchester City dołączył do walki o gwiazdę Bayernu