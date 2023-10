Leroy Sane ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Skrzydłowy Bayernu Monachium jest bardzo skuteczny, co nie umknęło uwadze Lothara Matthaeusa. Legenda niemieckiej piłki uważa go za jednego z najlepszych w całej Europie.

fot. Imago/Eibner-Pressefoto/Memmlerx EP_MMR Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane od początku sezonu pozostaje w wysokiej dyspozycji

Skrzydłowy wreszcie dorósł do miana lidera Bayernu Monachium

Lothar Matthaues uważa go za jednego z najlepszych graczy w całej Europie

Ogromne wyróżnienie dla Niemca

Leroy Sane długo nie mógł przekonać do siebie działaczy i kibiców Bayernu Monachium. Ściągnięty w 2020 roku z Manchesteru City za niemal 50 milionów euro dotychczas zawodził, choć nikt nie wątpił w jego wielki potencjał. Teraz zdaje się, że pod wodzą Thomasa Tuchela wreszcie może prezentować się z jak najlepszej strony.

Skrzydłowy stał się prawdziwym liderem Bawarczyków. W dziewięciu meczach, biorąc pod uwagę Bundesligę i Ligę Mistrzów, zgromadził siedem goli. Napędza ataki swojej drużyny, będąc przy tym bardzo efektownym.

Nad 27-latkiem rozpływa się Lothar Matthaeus, dla którego jest on jednym z najlepszych graczy w całej Europie.

– Według mnie Sane jest jednym z najlepszych zawodników w Europie. Jest to ktoś, kto ma wszystko, czego potrzeba, by znaleźć się na szczycie światowych rankingów. Gra bardzo konsekwentnie i strzela gole, zarówno w Bayernie, jak i reprezentacji. Wielu mówiło, że nigdy nie osiągnie tego poziomu, ale teraz jego głowa jest czysta. Sane nie jest łatwym człowiekiem. Nie jest zbyt rozmowny, trudno zajrzeć do jego wnętrza. Może się otworzył i zaczął rozmawiać z ludźmi o swoich przemyśleniach – wyjaśnił legendarny Niemiec.

