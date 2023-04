Kucharski o początkach Lewandowskiego w Borussii: chciał odejść po pół roku

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kucharski

Cezary Kucharski jako były agent Roberta Lewandowskiego towarzyszył zawodnikowi na początku kariery

Były menedżer piłkarski w rozmowie w audycji “W cieniu sportu” ujawnił, jak motywował kapitana Biało-czerwonych

Gwiazda reprezentacji Polski po trudnych początkach w Borussii Dortmund miała plan, aby juz po pół roku zmienić klub

“Wierzyłem w talent Lewandowskiego”

Robert Lewandowski na początku swojej kariery, gdy trafił z Lecha Poznań do Borussii Dortmund nie miał łatwego życia. Polski napastnik w pewnym momencie był nawet zdecydowany na rozstanie z niemiecką ekipą. Do pionu postawił go jednak jego agent.

– Lewandowski do mnie dzwonił w sytuacji, gdy na początku nie grał w Borussii Dortmund. (…). Jak spotkałem się z Kloppem w Krakowie. Był Klopp, Zorc i Watzke, siedząc w jednym z hoteli, mówię do trenera: Jeśli faktycznie da Pan mu szansę, gwarantuję, że w pierwszym sezonie strzeli osiem goli. W drugim sezonie, dostając więcej minut strzeli 20 – powiedział Cezary Kucharski w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w audycji “W cieniu sportu” na kanale Przeglądu Sportowego.

– Wierzyłem w talent Lewandowskiego. Nie wiem, skąd ta wiara się we mnie pojawiła, ale gdy tylko go zobaczyłem, to tak myślałem i mówił publicznie. W pierwszym półroczu zdobył kilka bramek, ale grał ogony. Przeniósł się do niemieckiej ligi, do klubu, który walczy o mistrzostwo i chciał odejść po pół roku. Mówił: – Szukaj mi klubu na wypożyczenie. Odpowiedziałem: Kur.., zagryź zęby i walcz, za chwilę pojawi się szansa i musisz być gotowy – kontynuował były reprezentant Polski.

